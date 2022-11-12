Главы МИД Франции и Армении обсудили переговоры Еревана и Баку Главы МИД Франции и Армении обсудили переговорный процесс между Ереваном и Баку

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном развитие переговорного процесса между Ереваном и Баку. Общение прошло на полях Парижского форума мира. Об этом сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве. Там подчеркнули важность установления мира на долгосрочной основе при полном соблюдении территориальной целостности армянского государства.

Министр подтвердила, что Франция активно поддерживает проводимые между Арменией и Азербайджаном переговоры по нерешенным вопросам, среди которых: проект мирного соглашения, делимитация границ, открытие путей сообщения, гуманитарные вопросы, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что собеседники рассмотрели состояние переговорного процесса после встреч в Праге, Брюсселе и Вашингтоне.

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый президентом России Владимиром Путиным, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван будет стремиться к подписанию мирного договора с Азербайджаном до конца года. Он также сообщил, что Армению устраивает российский вариант мирного соглашения.