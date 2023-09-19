Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили в Нью-Йорке ситуацию в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джейхун Байрамов

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ситуацию в Карабахе, передает телеканал TRT Haber. Министры встретились в Нью-Йорке в преддверии заседания ГА ООН.

О том, что они говорили насчет боевых действий в Карабахе, рассказали дипломатические источники.

До этого появилась информация, что Азербайджан готов провести в Евлахе встречу с представителями армянского населения Карабаха. Также в администрации президента Азербайджана выдвинули условие, согласно которому для прекращения антитеррористической операции армянские войска должны покинуть регион. До тех пор военные мероприятия будут продолжаться.

Минобороны Азербайджана сегодня объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.