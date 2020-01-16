Министры иностранных дел Азербайджана и Армении планируют до конца января провести переговоры, посвящённые карабахскому урегулированию, сообщил глава азербайджанского МИДа Эльмар Мамедъяров.
При этом он не уточнил, где пройдёт и во сколько состоится встреча,
Как писал NEWS.ru, ранее Мамедъяров сообщил, что Россия может сыграть одну из ключевых ролей в разрешении карабахского конфликта. Он отметил, что Баку возлагает большие надежды на нарастание переговорного процесса по урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в число сопредседателей которой входит и РФ.
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