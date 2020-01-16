https://static.news.ru/photo/f867a7da-3907-11ea-a3e5-fa163e074e61_660.jpg Эльмар Мамедъяров Фото: Александр Щербак/ТАСС

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении планируют до конца января провести переговоры, посвящённые карабахскому урегулированию, сообщил глава азербайджанского МИДа Эльмар Мамедъяров.

При этом он не уточнил, где пройдёт и во сколько состоится встреча, передаёт агентство Репорт.

Как писал NEWS.ru, ранее Мамедъяров сообщил, что Россия может сыграть одну из ключевых ролей в разрешении карабахского конфликта. Он отметил, что Баку возлагает большие надежды на нарастание переговорного процесса по урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в число сопредседателей которой входит и РФ.