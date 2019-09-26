https://static.news.ru/photo/55589c82-e0f8-11e9-97cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Günter Gollnick/Global Look Press

Главы МИДов РФ, Турции и Ирана примут участие в первом заседании Конституционного комитета Сирии. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем. Встреча пройдёт в Женеве в конце октября.

Они принимали участие в работе над формированием этого комитета, и в этом их большой вклад, особенно со стороны РФ и Ирана, — отметил глава сирийского дипведомства.

Валид Муаллем также заявил, что США обвинили власти Сирии в химатаке, чтобы помешать прогрессу в урегулировании. Речь идёт об атаке с применением хлора в провинции Латакия, произошедшей 19 мая, передаёт ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, о создании сирийского Конституционного комитета объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. За содействие в этом деле он поблагодарил Россию, Турцию и Иран.