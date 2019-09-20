https://static.news.ru/photo/9a466376-db79-11e9-b528-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuel Elias/UN Photo

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров проведут переговоры по урегулированию нагорнокарабахского конфликта 23 сентября в Нью-Йорке.

23 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, — сообщила ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

В этом году главы МИД двух стран провели уже несколько встреч, посвящённых этой проблеме.

Как писал News.ru, современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.