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Человечество ещё может успеть остановить повышение средней температуры на Земле к 2100 году более чем на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Однако времени на экстренные меры остаётся всё меньше, рассказал генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.

Нам нужно увязать изменение климата с новой моделью развития — справедливой глобализацией, при которой будет меньше страданий, больше законности и больше гармонии между человечеством и планетой, — прокомментировал ситуацию глава ООН.

Он добавил, что научные данные сулят планете повышение средней температуры на три градуса к концу 21 века. По его словам, в этом случае будущее новых поколений землян окажется под угрозой, пишет ТАСС .

С 1850 года средняя температура на планете повысилась на 1,1 градуса. При этом с 2015 по 2019 год этот показатель поднялся на 0,2 градуса. Концентрация CO2 в атмосфере с 1750 года выросла на 46%. Содержание метана возросло на 157%, а оксида азота — на 22%. Каждый год в атмосферу выбрасывается на 1–2% больше CO2, чем годом ранее. Исследователи считают, что государства должны активнее принимать меры по сокращению выбросов.

Как ранее писал News.ru, группа учёных из университета Мэриленда выяснила, каким образом грязный воздух убивает миллионы людей и делает их инвалидами. Специалисты пояснили, что грязный воздух представляет из себя смесь различных частиц. Каждая из них не больше 2,5 микрометра в диаметре. При дыхании они оседают в лёгких, обуславливая развитие болезни.