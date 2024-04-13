Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй пятилетний срок

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/Global Look Press

Кристалина Георгиева

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сообщил, что на второй пятилетний срок на должность главы финансового сообщества переизбрана действующий директор-распорядитель Кристалина Георгиева. Она вступит в должность 1 октября 2024 года.

На сайте МВФ сказано, что решение было принято консенсусно. Кристалина Георгиева уже выступила с заявлением, в котором пообещала и дальше вести 190 членов фонда к решению важнейших вопросов изменения климата, нестабильности и конфликтов. Она также пообещала ответственно подойти к переходу на цифровые технологии в соответствии с их растущим значением для макроэкономической и финансовой стабильности, экономического роста и занятости во всем мире.

В начале апреля стало известно, что закончился срок выдвижения кандидатов на пост главы МВФ. Единственной соискательницей должности стала Кристалина Георгиева.

В конце марта руководство МВФ напомнило Украине о необходимости выплаты долга в размере $2,9 млрд. В последующие семь лет Киев обязан покрыть еще $11,5 млрд в рамках возвращения займов. В фонде отметили, что Украина является третьим крупнейшим должником МВФ, так как долг в размере $2,9 млрд составляет 6,4% бюджета страны.