Главу минфина Франции высмеяли после решения ОПЕК+ Филиппо: глава Минфина Франции получил пощечину из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти

Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский политик Флориан Филиппо на свой странице в Twitter заявил, что решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти стало «новой пощечиной» для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра. Он добавил, что план министра по «обрушению российской экономики» провалился. По его словам, страны ОПЕК+ скоординировали вместе с Россией свои действия.

Бруно Ле Мэр, который должен был «обрушить российскую экономику», получил новую пощечину! Прямо сейчас Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак и Кувейт объявляют о скоординированном сокращении добычи нефти! — написал Филиппо.

Подписчики политика отметили, что правительство Франции окончательно потеряло связь с реальностью.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ продлила решение о сокращении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до июля. Он подчеркнул, что нефтяной рынок находится под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов. По мнению Новака, одной из главных причин сложившейся ситуации является недальновидная политика западных стран.

О сокращении нефтедобычи объявили также Ирак — на 211 тысяч б/с, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — на 144 тысячи б/с, Кувейт — на 128 тысяч б/с, Оман — на 40 тысяч б/с, передает ТАСС. К ним решил присоединиться Казахстан: как говорится в сообщении Министерства энергетики республики, страна осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки с мая и до конца года.