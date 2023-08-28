Главу МИД Ливии отстранили от работы из-за Израиля Премьер-министр ПНЕ Ливии Дбейба отстранил от должности главу МИД Мангуш

Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел Наджлу Мангуш, сообщает Reuters. Причиной отстранения называют встречу Мангуш с главой МИД Израиля Эли Коэном. В отношении ливийского дипломата начато расследование.

Премьер-министр Абдельхамид Дбейба отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш в качестве предупредительной меры, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ливийских СМИ, после сообщения о встрече Мангуш с Коэном в ряде городов страны начались протесты. Демонстранты потребовали отставки главы МИД.

Ранее пресс-служба МИД Израиля сообщила о первой в истории встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран. Стороны обсуждали вопросы сотрудничества между государствами и сохранение наследия евреев Ливии. При этом в МИД Ливии подчеркнули, что встреча была случайной и неофициальной. В ведомстве отметили, что не поддерживают нормализацию отношений с Израилем и занимают твердую позицию по проблеме Палестины.

Ранее стало известно, что делегация Минобороны РФ прибыла в Ливию по приглашению командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара. Ведомство опубликовало кадры прибытия российских военных во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым.