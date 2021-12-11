Главу МИД ФРГ призвали определиться в отношении «Северного потока — 2»

Председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген призвал нового министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «занять чёткую позицию» в отношении «Северного потока — 2». По словам депутата, нельзя допустить запуска газопровода в том случае, если РФ нападёт на Украину. Запад должен выступить единым фронтом и «противостоять эскалации со стороны России, угрожая самыми жёсткими экономическими санкциями», сообщает Die Welt.

Невозможно представить, чтобы «Северный поток — 2» был запущен, если Россия действительно нападет на Украину, — сказал парламентарий.

Политик также считает, что Германия должна продолжать переговоры с Россией. Однако диалог не должен использоваться во внешней политике ФРГ как инструмент для прикрытия бездействия.

Наши международные партнёры справедливо ожидают, что Европа будет активнее участвовать во внешней политике и политике безопасности, — отметил депутат.

Поэтому, как заявил Рёттген, важнейшая задача Бербок — создать формат, позволяющий европейскому сообществу действовать извне.

Политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) написал, что Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку — 2». Будучи сопредседателем оппозиционной партии «Союз-90»/«Зелёные», она всегда высказывалась против строительства газопровода. Однако как глава МИД и представитель правящей коалиции Бербок не может выступать против проекта, который поддерживает правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

24 ноября СДПГ, «Зелёные» и Свободно-демократическая партия Германии (СвДП) представили в Берлине коалиционное соглашение о создании нового правительства с лидером СДПГ Олафом Шольцем во главе.