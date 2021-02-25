Главу дипмиссии Венесуэлы выслали из Евросоюза

https://static.news.ru/photo/bc5a240c-77b3-11eb-b7f1-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Евросоюз объявил постоянного представителя Венесуэлы при сообществе персоной нон грата. Решение о высылке на родину главы дипмиссии Боливарианской Республики в Брюсселе назвали ответом на действия Каракаса.

По инициативе Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности Совет ЕС сегодня согласился на объявление главы миссии Венесуэлы при ЕС персоной нон грата, — говорится в заявлении Евросоюза.

Министерство иностранных дел Венесуэлы 24 февраля дало главе дипломатической миссии Европейского союза Изабель Брильянте Педросе 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. О присвоении дипломату статуса персоны нон грата объявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреас.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Боливарианская Республика больше никогда не согласится на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику. Об этом 25 февраля заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Политик добавил, что республика знает, «как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили».