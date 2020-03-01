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Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного в Стамбуле, освободили. Об этом сообщила в своём Telegram-канале Маргарита Симоньян.

Главреда турецкого Спутника отпустили после допроса! — написала она.

Ранее представители правоохранительных органов Турции отпустили журналистов российского государственного издания Sputnik. Прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.

Накануне главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о нападении на сотрудников Sputnik в Турции. По её словам, злоумышленники угрожали журналистам, обвиняли их в предательстве родины из-за того, что они «работают на русских». Они пошли писать заявление и пропали. При этом в полиции заявили, что у них работников СМИ нет.

В Союзе журналистов России призвали подключить МИД РФ к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Секретарь организации Тимур Шафир заявил, что произошедшее в столице Турции является «прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов», которые сотрудничают со Sputnik.

По данным МИД РФ, сотрудники издания получали угрозы физической расправы. Злоумышленники требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. С журналистами до сих пор не удаётся связаться. По некоторой информации, потерпевшие находятся в руках местных силовиков, писал NEWS.ru.