Главный плейбой Европы: история Альбера II, его красивых женщин и Монако Сыну легендарной Грейс Келли исполнилось 65. Что известно о юбиляре и его маленьком княжестве?

Фото: Danilo Vigo/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Альбера II репутация плейбоя и бонвивана

14 марта празднует свое 65-летие князь Монако Альбер II — сын голливудской актрисы Грейс Келли и Ренье III. От матери он унаследовал тягу к роскоши, от отца — любовь к красивым женщинам. Но сегодня Альбер, прославившийся романами с голливудскими актрисами, именитыми спортсменками и супермоделями, остепенился. Он занимается благотворительностью и воспитанием двоих детей от «грустной принцессы» Шарлен, неоднократно пытавшейся сбежать из крепости рода Гримальди. О семейной истории князя Альбера, которая неразрывно связана с историей самого Монако, — в материале NEWS.ru.

Страна богатых

Князь Альбер — один из немногих монархов Европы, который обладает реальной властью в своей стране. Можно сказать, что именно благодаря ему княжество Монако всё еще существует.

В свободное от правления монегасками время он помогает многочисленным благотворительным организациям, возглавляет отделение Красного Креста в Монако, Монегасский олимпийский комитет, Фестиваль телевидения в Монте-Карло и так далее. Он является одним из самых богатых монархов мира по версии Forbes. Его страна — многонациональное государство, расположенное на Лазурном Берегу и известное высокой концентрацией богатых людей.

Площадь Монако составляет всего 2,02 квадратных километра, а население — около 39 000 человек. Здесь 300 дней в году светит солнце, и уже многие десятилетия нет налогов на прибыль, доходы и недвижимость.

У княжества есть собственное правительство и законы. Род Гримальди управляет им уже более 700 лет.

Хитрые Гримальди и тайны дворца

Альбер родился и вырос в княжеском дворце, который считается одним из самых необычных в Европе. Это асимметричное здание, разные части которого построены в разных архитектурных стилях. Когда-то оно было крепостью, которую 8 января 1297 года захватили генуэзец Франсуа Гримальди с пасынком Ренье и другими сторонниками. По легенде они переоделись монахами, постучали в ворота крепости, а когда их впустили — выхватили спрятанные под рясами мечи.

Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Globalv look Press Дворец в Монако — официальная резиденция правителей княжества из рода Гримальди

В честь авторов этого хитроумного плана на гербе Монако в качестве щитодержателей изображены два монаха с мечами. Конечно, с тех пор здание изменилось до неузнаваемости. Пока королевские династии по всей Европе возводили себе все новые дворцы, князья Монако из-за нехватки земли могли лишь пристроить к своей старой крепости новую башню или крыло или перестроить существующие помещения. Чем они и занимались на протяжении столетий, ведь 862 комнаты этого дворца позволяют воплотить любые фантазии его обитателей.

Рождены, чтобы спасти Монако

На протяжении своей истории княжество имело тесные связи, прежде всего с Францией, причем в разных конфигурациях. Еще 2 февраля 1861 года князь Карл III подписал с Наполеоном III договор, который гарантировал независимость Монако от Сардинского королевства в обмен на сдачу французам некоторых территорий. В результате площадь княжества уменьшилась в двадцать раз, зато бюджет пополнился четырьмя миллионами франков компенсации.

Но даже являясь членом ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЮНЕСКО и ВОЗ, страна до 2002 года не могла чувствовать себя в полной мере независимой. Дело в том, что еще один договор с Францией, заключенный в 1918 году, поставил существование княжества в зависимость от способности его монархов иметь детей. Фактически в этом документе французы признавали независимость не государства Монако, а лишь его князя.

И если бы правящая династия Гримальди по каким-либо причинам прекратила свое существование, Франция могла автоматически объявить Монако своей территорией. А с наследниками князьям фатально не везло. Прадед Альбера Луи II даже был вынужден признать свою незаконнорожденную дочь от певицы парижского кабаре, чтобы сохранить династию и страну. Ее сын Ренье III стал первым с 1758 года князем, родившимся во дворце Гримальди в Монако. И от будущей жены ему были нужны дети и деньги.

Ищите женщину в Каннах

Взойдя на престол 9 мая 1949 года, князь Ренье обнаружил, что государственная казна практически пуста. Европейские аристократы, бывшие постоянными клиентами казино Монте-Карло, после Второй мировой войны были сильно ограничены в средствах.

Ренье искал альтернативные источники дохода. Он продвигал Монако как налоговую гавань, финансовый центр, рай для туристов и миллиардеров, желающих вложить деньги в недвижимость.

Фото: Cinetext Bildarchiv/Global Look Press Ренье III и Грейс Келли. Они познакомились на фестивале в Каннах

В первые годы его правления греческий судоходный магнат Аристотель Онассис взял под свой контроль Société des Bains de Mer — компанию, зарегистрированную в Монако и владеющую казино Монте-Карло, отелем Hôtel de Paris и оперой Монте-Карло. Он мечтал, чтобы князь женился на всемирной знаменитости, благодаря которой маленькая страна прогремит на весь мир.

В получасе езды от Канн, где ежегодно проходит кинофестиваль, собирающий самых красивых и знаменитых женщин мира, это было несложно. Именно на каннском киносмотре в 1955 году Ренье III встретил Грейс Келли — одну из самых высокооплачиваемых и уважаемых актрис в мире.

Они снялись вместе для обложки журнала Paris Match, за этим последовал письменный обмен дежурными любезностями, который стал началом долгой любовной переписки. Уже через полгода князь отправился в США, чтобы сделать Грейс предложение руки и сердца, а 18 апреля 1956 года они стали мужем и женой.

Была ли это любовь с первого взгляда или брак по расчету? Историки до сих пор расходятся во мнениях. Но в любом случае Келли никак нельзя назвать «Золушкой».

Она родилась в богатой и влиятельной американской семье, сыграла в 11 картинах, в том числе, у короля саспенса Альфреда Хичкока. Фильмы с ее участием стали классикой мирового кинематографа. В 1954 году Келли получила заветную статуэтку «Оскара» за лучшую женскую роль в «Деревенской девушке» с Бингом Кросби и Уильямом Холденом.

Их знакомство с князем Ренье произошло, когда она была на пике карьеры. Ее отцу Джеку Келли пришлось дать за ней два миллиона долларов приданого, и значительную часть этой суммы заплатила сама невеста — из своих актерских гонораров. Но после того как кинозвезда стала княгиней, ей пришлось навсегда забыть о Голливуде и посвятить свою жизнь благотворительности и воспитанию детей: наследного принца Альбера и его сестер принцесс Каролины и Стефании.

Спортсмен, музыкант и просто красавец

Долгожданный сын и наследник престола монегасков, будущий Альбер II родился 14 марта 1958 года во дворце Гримальди. Окончив в Монако лицей имени своего прапрадеда князя Альбера I и прослушав учебный курс по исполнению обязанностей главы государства, он отправился в колледж Амхерст в США изучать экономику, английскую литературу, политические науки. Но больше всего он преуспел в музыке.

Летом 1979 года Альбер даже отправился вместе с вокальным ансамблем университетского клуба Amherst Glee Club в турне по Европе и Ближнему Востоку. Одновременно он занимался теннисом, дзюдо, метанием копья, плаванием, греблей, парусным спортом. Он участвовал в пяти зимних Олимпийских играх с 1988 по 2002 год в составе национальной команды Монако по бобслею. Но прославился он не только этим.

Фото: Norbert Scanella via imago-images.de/Global Look Press Альбер II и принцесса Стефания во время благотворительного футбольного матча

Когда Альберу было 19 лет, он познакомился на теннисном турнире с американской актрисой Кэти Ли Кросби, которая была на десять лет старше его. Княгиня Грейс, которая, по воспоминаниям современников, принимала личную жизнь сына уж очень близко к сердцу, воспротивилась этому роману. Она не могла себе представить, что это было только начало бурной многолетней карьеры всемирно известного плейбоя.

Обожаемая мать погибла в автокатастрофе, когда Альберу было 24 года, а больше принца никто сдержать не мог.

Кого только не включали СМИ в его «джентльменский список»: и юную актрису Брук Шилдс, и Шэрон Стоун и Джин Симмонс, бывшую намного старше его, и супермоделей Клаудию Шиффер, Наоми Кемпбелл и Дженис Дикинсон, а также дочь «Джеймса Бонда» Роджера Мура Дебору и дочь Грегори Пека Сесилию.

Спортивная юность тоже не прошла бесследно.

Принцу приписывали связи с тремя олимпийскими чемпионками: украинской фигуристкой Оксаной Грищук, немецкой фигуристкой Катариной Витт, и российско-французской фигуристкой Мариной Анисиной.

Нужно сказать, что многие дамы из «джентльменского списка» Альбера никогда не жалели о проведенном с ним времени. Например, итальянская актриса Патрисия Пеллегрино призналась журналу People, что принц, с которым она встречалась в 1983 году, был «лучшим из любовников». Остепенился Альбер только после смерти отца, когда в апреле 2005 года он стал князем Монако.

Грустная принцесса

Став правителем Монегасков, Альбер II получил более 20 других титулов, некоторые из которых так и просятся в роман Александра Дюма.

Понятно, что все эти титулы неплохо бы передать потомкам. С детьми у столь любвеобильного мужчины, как князь Монако, проблем не было. Но чтобы появились наследники, он должен был жениться.

В 2002 году Ренье III решил освободить своих потомков от постоянной угрозы французского протектората и принял новые правила наследования. По ним, если правящий князь умирает, не оставив детей, рожденных в браке, трон переходит к его братьям и сестрам и их законным потомкам.

Фото: Vinaj Jean-Charles/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Шарлен младше Альбера на 20 лет. Ее называют грустной принцессой

На момент восшествия на престол у Альбера было двое незаконнорожденных детей — дочь Жасмин Грейс Гримальди от официантки из Калифорнии Тамары Ротоло и сын Александр Косте от стюардессы из Того Николь Косте. В первом случае матери пришлось доказывать отцовство принца в суде, во втором он не стал доводить дело до скандала, сделал тест ДНК и поселил Николь и Александра в своих апартаментах в Париже. А наследницей князя так и оставалась его старшая сестра Каролина, принцесса Ганноверская.

И вот в 2006 году князь Альбер II начал появляться в обществе с обворожительной чемпионкой ЮАР по плаванию Шарлен Уиттсток младше его на 20 лет. Этот роман явно должен был перерасти во что-то большее.

Родившаяся в Зимбабве спортсменка подавала большие надежды. В 1989 году она переехала с родителями в Южную Африку и в дальнейшем выступала за сборную этой страны. По слухам, в 2000 году во время проходившего в Монако этапа плавательной серии Mare Nostrum она познакомилась и провела один романтический вечер с принцем Альбером, после чего исчезла.

Таблоиды уверяли, что она просто-напросто потеряла карточку с его прямым номером телефона. Но через несколько лет Альбер разыскал ее, настойчиво ухаживал, и вскоре Шарлен переехала к нему в Монако.

Все шло прекрасно: в 2010 году Альбер и Шарлен объявили о помолвке, они производили впечатление счастливых влюбленных. Но за несколько дней до свадьбы, назначенной на первые числа июля 2011 года, невеста попыталась сбежать из-под венца. По информации британского издания The Daily Mail, помощники князя остановили ее в аэропорту Ниццы, откуда она собиралась лететь домой в Южную Африку. СМИ писали, что, когда ее уговорили вернуться во дворец, жених на всякий случай забрал у нее паспорт. После венчания фотографам удалось запечатлеть выходящую из собора Сент-Девот молодую жену утирающей слезы. Сама она позже объясняла, что это были слезы радости. Но таблоиды утверждали, что незадолго до свадьбы до Шарлен дошли слухи о том, что Альбер все еще состоит в близких отношениях с матерью своего сына Александра.

Материнский капитал по-монакски

10 декабря 2014 года княгиня Шарлен родила близнецов Жака и Габриэллу Гримальди. Сын и наследник престола монегасков получил титул маркиза де Бо, а дочь — графини де Карладес.

Фото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Global look Press По крайней мере, Шарлен и Альбер счастливые родители

Но Шарлен не выглядела счастливой. Не зря подданные прозвали ее «грустной принцессой» — в княжеском дворце она явно чувствовала себя не в своей тарелке.

А в середине декабря 2020 года некая дама из Бразилии подала в суд на князя, требуя признать ее ребенка. Причем в СМИ писали, что зачат он был, когда Альбер и Шарлен уже были вместе. Адвокаты в Монако назвали этот иск розыгрышем, однако репутация князя работала против него. Совпадение это или нет, но весной 2021 года Шарлен улетела на десять дней в Южную Африку с природоохранной миссией и осталась там до начала ноября. Пресс-служба княжеского дворца объясняла это тем, что княгиня перенесла в ЮАР тяжелую лор-инфекцию, которая не позволяла ей вернуться в Европу, и осталась там долечиваться.

По возвращении в Монако Шарлен снова пропала на несколько месяцев. Во дворце уверяли, что она отправилась в Швейцарию для восстановления ментального здоровья. А французским СМИ удалось выяснить, что княгиня была в закрытом учреждении в Цюрихе, где конфиденциально лечат от психических расстройств и зависимостей, а также от депрессий.

Когда весной прошлого года княгиня наконец вернулась в Монако и начала выходить в свет с семьей, французское издание Voici сообщило, что они с князем подписали конфиденциальный договор, по условиям которого она обязуется исполнять свои княжеские обязанности, создавая видимость крепкого брака, за ежегодное вознаграждение в размере 12 млн евро. Так это или нет, достоверно неизвестно, однако улыбку на лице княгини можно увидеть нечасто.

Семьянин и филантроп

В 2016 году князь купил дом в Филадельфии, в котором выросла его мать Грейс Келли. Он полностью восстановил его интерьеры по ее детским фотографиям.

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press Князь Монако Альбер II, его жена Шарлен и дети Жак и Габриэлла на балконе княжеского дворца в Монако-Вилль, 2022 год

Альбер любит приезжать туда вместе со своими детьми. А в остальное время этот особняк используется в качестве офиса Фонда князя Монако, деятельность которого направлена на защиту окружающей среды и содействие устойчивому развитию на местном и глобальном уровне.

Свое 65-летие он собирается отмечать с женой и близнецами Жаком и Габриэллой. Дети стали главным смыслом жизни князя.

Он познакомил их со сводными братом и сестрой, берет с собой на светские мероприятия. В недавнем интервью журналу People он рассказал, что постепенно приучает маленьких маркиза и графиню к будущим княжеским ролям. Но гены не обманешь: больше всего Жак и Габриэлла любят заниматься спортом и играть в театральном кружке.