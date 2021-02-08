Главный конкурент Эрдогана на выборах президента Турции создаст свою партию

https://static.news.ru/photo/9f2b454e-6a09-11eb-9737-96000091f725_660.jpg Мухаррем Индже Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Основной конкурент лидера Турции Реджепа Эрдогана на последних выборах президента республики Мухаррем Индже сообщил о выходе из главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Он обвинил её в излишних симпатиях к США. Он также заявил о создании партии «Отечество» (Memleket). Нынешний руководитель страны получил на последнем голосовании в июне 2018 года 52,59%, Индже — 30,64%.

Нынешняя оппозиция не может бросить вызов властям, она с ней срослась и очень довольна этим. Они разделили народ на две части, словно это арбуз. Мой путь расходится с теми, кто вымаливает демократию у США, кто спрашивает: «Что мы забыли в Ливии?», кто говорит: «Жаль, что Турция помогла Азербайджану». Поэтому я выхожу из НРП и создаю партию «Отечество», — цитирует Индже РИА Новости.

Он отметил, что НРП не смогла объединить своих сторонников, оказалась лишённой уверенности и амбиций, а также отказалась от идеологии, заложенной первым президентом Турции Мустафой Кемалем Ататюрком. По словам Индже, создаваемая им организация не будет «партией одного человека». Политик также раскритиковал Эрдогана за невыполненные предвыборные обещания: за подорожавшую на 70% электроэнергию, за отсутствие борьбы с коррупцией и безработицей. Индже также призвал нынешнего лидера страны покинуть пост.

Накануне Эрдоган не исключил, что в ближайшее время в стране могут разработать новую конституцию. Об этом турецкий лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства. Он подчеркнул, что процесс создания документа должен проходить «прозрачно», а итоговый текст будет представлен на «одобрение нации».

Как сообщал NEWS.ru, Эрдоган вновь призвал принять страну в ЕС. По словам турецкого лидера, это нивелирует для Европы негативные последствия выхода из него Великобритании. Соглашение об ассоциации с Европейским союзом Турция подписала в 1963 году, а в 1987-м подала заявку на членство.