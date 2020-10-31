Главный инфекционист США предупредил о «смертельной зиме» из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/fd9a6ce8-1c31-11eb-aaf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Global Look Press

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предупреждает, что США вступают в долгую и потенциально смертельную зиму из-за коронавируса. Причина в том, что правительство не желает принимать трудных решений, считает он.

Нас ждёт много боли. Все звёзды сходятся не в правильном месте, когда вы вступаете в осенне-зимний период, а люди концентрируются в помещениях, дома. Вероятно, вы не могли бы оказаться в более плохом положении, — приводит слова Фаучи газета The Washington Post.

В беседе с изданием специалист заявил, что Соединённым Штатам необходимо произвести «резкие изменения» в практике и поведении в области общественного здравоохранения. Он предостерегает, что уже в ближайшее время прирост новых заолевших перевалит за 100 000 в день.

30 октября США установила новый ежедневный рекорд с более чем 98 000 случаев. По мере увеличения числа госпитализаций, растёт и количество смертей: в среду и четверг было зарегистрировано более 1000 случаев, в результате чего общее число летальных исходов с момента начала пандемии превысило 230 000.

На этом фоне президент Дональд Трамп проводит свои предвыборные митинги. Глава государства, который хочет переизбраться на второй срок, сетует на то, что СМИ уделяют COVID слишком много внимания. А смертность от коронавируса, по мнению Трампа, в Америке высокая потому, что врачи ставят такой диагноз без разбора.

Я имею в виду, что наши врачи — очень умные люди. Поэтому они говорят: "Мне очень жаль, но все умирают от ковида, — сказал Трамп в пятницу на митинге в Уотерфорд-Тауншип, штат Мичиган, не представив никаких доказательств.

Тем временем, говорит Фаучи, рабочая группа Белого дома по коронавирусу стала собираться реже, и её влияние на администрацию Трампа сократилось. Президент и его главные советники сосредоточились на возобновлении работы экономики страны. А аспекту здравоохранения уделяется гораздо меньше внимания, сообщает специалист.

Он также посетовал на то, что Скотт Атлас, нейрорадиолог и излюбленный советник Трампа по пандемии, который выступает за то, чтобы позволить вирусу распространиться среди молодых здоровых людей и открыть страну без ограничений, является единственным медицинским советником, с которым президент регулярно встречается.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. Её симптомы в начале болезни напоминают симптомы ОРВИ и гриппа, но в ряде случаев приводят к тяжёлой пневмонии и даже смерти. Болезнь продолжает распространяться по миру. COVID-19, по последним данным, обнаружили у 45,5 млн человек, более миллиона из них скончались, писал NEWS.ru.