Главный эпидемиолог Швеции подтвердил успешность отказа от карантина

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл рассказал, что отказ от самоизоляции оказался в целом правильным решением. И единственное настоящее средство для защиты от коронавируса — вакцинация. Об этом Тенгелл сообщил в интервью порталу Unherd.

При этом он сказал, что потенциал распространения коронавируса оказался выше ожидаемого. Выбор такой модели в Швеции — без локдаунов — Тенгелл объяснил высоким доверием между правительством и населением. При этом всё-таки был контроль мест, где вирус распространяется сильнее — например, в ресторанах.

Мы действительно нашли инструмент, который изменит ситуацию. И всё остальное, что мы пробовали, больше не будет иметь большого значения, потому что достижение высокого уровня вакцинации — это единственный способ выбраться из пандемии. На самом деле, похоже, другого пути нет, — сказал Тенгелл.

Он добавил, что с коронавирусом придётся жить дальше. От этой болезни можно защититься, но не избавиться.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием при наличии коллективного иммунитета. Для этого иммунитет должен быть сформирован на уровне 80%. В России же сейчас он лишь у трети населения.