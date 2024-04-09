Главнокомандующий силами НАТО в Европе сделал заявление о войне с Россией Каволи: члены НАТО не хотят войны с Россией

Фото: Army Staff Sgt. Kyle Larsen

Члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого, заявил главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи. По его словам, целью, напротив, является «сдерживание подобной войны» — по этой причине организация и поддерживает Украину.

Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого, — сказал Каволи на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию альянса.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что у России нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или странами — членами Альянса. Вопрос о готовности Альянса к подобному столкновению надо адресовать Блоку, подчеркнул он.

Кроме того, Грушко отмечал, что отношения России и НАТО «предсказуемо и преднамеренно» ухудшаются. Вашингтон и Брюссель довели все каналы диалога до критически низкого уровня. Дипломат добавил, что Альянс развязал гибридную войну против Москвы.

Замглавы МИД также говорил, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который предупредил, что последствия в случае возможных интервентов против Москвы будут трагичными.