Главное — уважение: удастся ли Турции помирить Россию и Украину?

В Москве состоялась очередная встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны встретились после недавних переговоров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье. Ключевой предмет обсуждения, который продолжает оставаться на повестке дня, — украинский кризис. Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал визит министра в Москву для обсуждения вопросов, касающихся военной операции на Украине. Затем глава МИД Турции собирается отправиться в Киев для продолжения переговоров уже с украинской стороной. Анкара призывает стороны к мирному урегулированию и заявляет о необходимости «оставлять двери дипломатии открытыми».

Турция стала одной из немногих стран, кто отказался вводить санкции в отношении России, несмотря на некоторые противоречия с Москвой и членство в НАТО. По словам Чавушоглу, подобные меры оставят все проблемы без решения. При этом Анкара продолжает поддерживать действия Украины по защите своей территориальной целостности. В данном вопросе турецкая сторона пытается выступить в роли мудрого посредника, который разгладит острые углы и приведёт стороны к общему знаменателю. Впрочем, это видит и Москва. Лавров в своём приветственном слове отметил, что позиции России и Турции по Украине расходятся, однако Москва высоко оценивает прилагаемые Анкарой усилия и её взвешенность.

Не секрет, что наши позиции не совпадают по этому вопросу, но мы очень ценим и относимся с большим уважением к позиции, которую Турция занимает, стараясь объективно подходить к задачам, вытекающим из нынешнего кризиса, — сказал Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров mid/vk.com

Чавушоглу подчеркнул, что несмотря на имеющиеся сегодня трудности, Турция имеет «хорошие отношения» с обеими сторонами. Очевидно, что такой позиции Анкара желает, насколько это возможно, придерживаться и далее. Министр выразил надежду на то, что переговоры России и Украины приведут к положительному результату. По его словам, с каждым раундом понимания между сторонами становится всё больше.

Несмотря на всю сложность условий, мы продолжаем верить в дипломатию. Мы сохраняем эту веру, мы поддерживаем переговоры, проводимые в Белоруссии, и желаем, чтобы они принесли положительные результаты, — сказал Чавушоглу.

Давайте жить дружно

Чавушоглу выступил за окончание боевых действий на Украине. Турецкий министр выразил обеспокоенность и призвал Москву и Киев к диалогу. По его словам, во время переговоров были приняты определённые решения по прекращению огня.

Нужно срочное обеспечение прекращения огня для того, чтобы ликвидировать эту гуманитарную проблему. Нужно обеспечить поступление гуманитарной помощи [на Украину]. Всё это мы сегодня обсудили в очень искренней и доверительной обстановке и приняли определённые решения, — сказал Чавушоглу.

Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Ранее к посредничеству Анкары Москва относилась с осторожностью. Это связано с тем, что на протяжении долгого времени решение украинского кризиса зависело от выполнения минских договорённостей. При этом Россия акцентировала внимание на том, что не является стороной украинского конфликта и потому данный вопрос в посредничестве не нуждается. Однако при этом не раз отмечалось, что если Киев использует своё влияние для выполнения пунктов соглашения, то Москва будет это только приветствовать. Но не более того.

Сегодня дружественное отношение Турции к России и всяческие усилия помочь в процессе переговоров в некой степени смягчили отношение Москвы к подобной инициативе. Такие регулярные контакты с турецкой стороной, по словам Лаврова, доказали свою «практическую полезность». Чавушоглу также подтвердил готовность Турции провести на своей территории встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но министр подчеркнул, что важно не место переговоров, а их результативность и эффективность. Вместе с тем Лавров отметил, что никаких препятствий в организации подобной встречи нет. Однако важным условием является то, чтобы подобный контакт закрепил достигнутые договорённости, которые сейчас вырабатываются по каналу двух делегаций.

Помимо определённой «сверки часов» по актуальным темам стороны также обсудили вопросы эвакуации турецких граждан с Украины, в чём важную помощь Анкаре оказывает Москва. За это турецкая сторона выразила особую благодарность. Чавушоглу отметил, что граждане, находящиеся в Мариуполе, должны быть эвакуированы. Он подтвердил, что стороны рассматривают данный вопрос и находятся в регулярном контакте друг с другом.

Турецкое государство провело очень серьёзную эвакуационную операцию. Часть этих людей мы эвакуировали через Россию, и хочу поблагодарить РФ за поддержу в эвакуации. По данному вопросу мы и министры обороны продолжаем контакты, — отметил Чавушоглу.

Уже завтра состоятся переговоры Чавушоглу со своим украинским коллегой. Вероятно, данный ряд встреч может привести к контактам уже на высшем уровне и поспособствовать снижению напряжённости ситуации на Украине.