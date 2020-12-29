«Главное — дисциплина»: раскрыт секрет успеха Ухани в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/1eea7dd2-4b37-11eb-ba26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители китайского города Ухань справились с эпидемией коронавируса благодаря строгой дисциплине. Об этом рассказали российские дипломаты, занимавшиеся эвакуацией соотечественников из очага распространения заболевания.

Самое главное слово в победе над эпидемией — это дисциплина. Китайцы, для которых «правило есть правило», его выполняют, не прячутся от властей, не прячутся от родственников. <...> Дисциплина и помощь государства и народа — самое главное, — отметил первый секретарь посольства РФ в КНР Максим Цыганков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, весь Китай объединился, чтобы помочь людям, оказавшимся в эпицентре вспышки новой болезни. Цыганков рассказал, что в период эвакуации россиян в городе организовали воздушный коридор для доставки питания, воды, а также сотрудников полиции, врачей и военных. Самолёты садились непрерывно почти каждую минуту в течение 12 часов.

Коллега Цыганкова, первый секретарь посольства Константин Невежкин пояснил, что речь не идёт о дисциплине, которая насаждается «сверху». Он обратил внимание, что у жителей Китая в принципе очень развита самодисциплина.

Мы видели, что возле некоторых жилых комплексов были натянуты ограничительные ленты, предупреждающие, что покидать территорию нельзя. Но во многих местах не было охранников, и всё равно при этом люди не выходили, понимая, что эти требования обоснованны, — заметил дипломат.

О появлении очага новой болезни власти Китая сообщили ровно год назад — 31 декабря 2019 года. Вспышка пневмонии нового типа была зафиксирована именно в Ухани. В итоге город в течение 76 дней находился в полной изоляции, ограничительные меры сняли лишь 8 апреля. Весь мир облетели фотографии опустевших улиц, пользователи Интернета сравнивали эти фото с кадрами из постапокалиптических фильмов. При этом в настоящее время в городе нет ни одного человека, кто бы был заражён коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что китайское госуправление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило с дополнительными условиями выход на рынок инактивированной вакцины против COVID-19, созданной подразделением корпорации Sinopharm.

Отмечается, что в ходе испытаний вакцина из Поднебесной показала эффективность в 79,34%. Она соответствует требованиям не только госуправления, но и Всемирной организации здравоохранения.