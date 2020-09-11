Главная библиотека Новой Зеландии избавится от сотен тысяч книг

Национальная библиотека Новой Зеландии раздаст 600 тысяч книг зарубежных авторов, чтобы освободить место для хранения новозеландских произведений.
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В списках книг, с которыми библиотеке придётся расстаться, окажется издание «Чувства и чувствительности» Джейн Остин, выпущенное в 1912 году, несколько первых романов Грэма Грина и другие редкие произведения. Администрация объясняет, что поддерживать сохранность таких изданий дорого, а библиотеке нужно сфокусироваться на работе с национальной литературой.
Книги, от которых планируется избавиться, раздадут местным региональным библиотекам, тюрьмам и выставят на благотворительные аукционы. Эксперты опасаются, что многие издания будут утрачены. Учёные пытаются спасти самые ценные экземпляры, и иногда у них это получается. Писатель Крис Бурк нашёл в списках первое издание «В дороге» Джека Керуака, которое продавали за 1000 новозеландских долларов (порядка 50 тысяч рублей). Теперь книга находится в библиотеке Северного острова. Историк Долорес Яневски поспособствовала передаче литературы о холокосте в Центр холокоста Новой Зеландии.
Ранее NEWS.ru писал об акции «Списанные книги» в Москве, в рамках которого все желающие могут забрать невостребованные произведения.
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