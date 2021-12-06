Главком ВСУ назвал украинскую армию одной из ведущих в мире

Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия прошла сложный путь своего развития и на настоящий момент является одной из ведущих в мире, сообщается в поздравлении на сайте минобороны. Сегодня Украина празднует день вооружённых сил страны.

Боевой опыт и храбрость украинских воинов также высоко ценятся нашими партнерами. И наше будущее — у НАТО, — говорится в сообщении.

По словам Залужного, Украине удаётся «надёжно оборонять государство», так как были пройдены сложный путь развития и война, которая «заставила измениться».

Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Нам доверяют и верят в нас. Именно это придает сил приближать победу, — отметил Залужный.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Вашингтоне обеспокоены ситуацией на границе России с Украиной и готовы предоставить Киеву помощь для защиты территории. Он также рассказал, что осведомлён о количестве российских военных в приграничных районах.