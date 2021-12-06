18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Главком ВСУ назвал украинскую армию одной из ведущих в мире

14:45, 06 декабря 2021
Главком ВСУ назвал украинскую армию одной из ведущих в мире Фото: Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия прошла сложный путь своего развития и на настоящий момент является одной из ведущих в мире, сообщается в поздравлении на сайте минобороны. Сегодня Украина празднует день вооружённых сил страны.

Боевой опыт и храбрость украинских воинов также высоко ценятся нашими партнерами. И наше будущее — у НАТО, говорится в сообщении.

По словам Залужного, Украине удаётся «надёжно оборонять государство», так как были пройдены сложный путь развития и война, которая «заставила измениться».

Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Нам доверяют и верят в нас. Именно это придает сил приближать победу, — отметил Залужный.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Вашингтоне обеспокоены ситуацией на границе России с Украиной и готовы предоставить Киеву помощь для защиты территории. Он также рассказал, что осведомлён о количестве российских военных в приграничных районах. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео