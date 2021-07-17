«Главком»: СБУ вызвала Шойгу в Мариуполь

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия, сообщает украинское издание «Главком».

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 УК, ч. 5 ст. 260 УК («Создание непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований, что привело к гибели людей»), — отмечается в сообщении.

Повестка подписана старшим следователем главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарасом Бутенко.

Шойгу должен прибыть 20 июля в Мариуполь. Кроме вручения подозрения, украинские правоохранители хотят провести с ним следственные (процессуальные) действия, — уточняет издание.

Подобная повестка в СБУ выписана и российскому бизнесмену Константину Малофееву. В 2014 году Шойгу и Малофеева вызывало на допрос МВД Украины, а в 2016-м Шойгу объявили в розыск в Киеве.

Ранее стало известно, что Киев «вертит как хочет» своими кураторами в Европе, не выполняя Минские соглашения и категорически отказываясь разговаривать с Донбассом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, в настоящее время Запад начал новую кампанию, целью которой является «перевернуть с ног на голову гносеологию украинского конфликта».