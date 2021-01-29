Главком армии Украины подал в суд на Минобороны

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак, а также начальник генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на Министерство обороны страны. Офицеры требуют отменить дисциплинарные взыскания, наложенные на них по результатам служебного расследования.
Причём само служебное расследование засекречено,
Уже в ноябре прошлого года Дроздов и Корнийчук получили строгий выговор от главы Минобороны Украины Андрея Тарана. Хомчаку в тот же день вынесли дисциплинарное взыскание.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Руслан Хомчак рассказал об отношении к России. Он заявил, что с его страной воюет Кремль, простые же россияне «понимают, что происходит». Однако РФ, по его словам, должна быть призвана к ответу «за каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей».