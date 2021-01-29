Главком армии Украины подал в суд на Минобороны

https://static.news.ru/photo/a06dc290-6376-11eb-b6d9-fa163e074e61_660.jpg Руслан Хомчак Фото: mil.gov.ua

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак, а также начальник генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на Министерство обороны страны. Офицеры требуют отменить дисциплинарные взыскания, наложенные на них по результатам служебного расследования.

Причём само служебное расследование засекречено, сообщает издание «Українськi Новини». Издание предполагает, что дисциплинарные санкции на офицеров были наложены после проверки крушения самолёта Ан-26 в сентябре 2020 года.

Уже в ноябре прошлого года Дроздов и Корнийчук получили строгий выговор от главы Минобороны Украины Андрея Тарана. Хомчаку в тот же день вынесли дисциплинарное взыскание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Руслан Хомчак рассказал об отношении к России. Он заявил, что с его страной воюет Кремль, простые же россияне «понимают, что происходит». Однако РФ, по его словам, должна быть призвана к ответу «за каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей».