Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Американцы Джолин и Крейг Дудек — родители двухлетнего малыша, скончавшегося в 2017 году от травм, полученных вследствие падения на него комода, получат от мебельной компании компенсацию.

Трагедия произошла в 2017 году, когда на ребёнка упал комод MALM. Впоследствии выяснилось, что комоды этой линейки послужили причиной десяти человеческих смертей. В 2016 году шведская компания уже выплатила $50...