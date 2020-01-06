Правительство США отказало в визе для поездки на заседание Совета безопасности ООН главе министерства иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу. Об этом
Причиной отказа стало обострение отношений между США и Ираном из-за обстрелов ракетами США территории Багдада и убийства генерал-лейтенанта и командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР Касема Сулеймани, отмечает информационное агентство.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сенаторы от демократической партии США призвали представить им данные об операции по убийству Сулеймани. Генерал-лейтенант Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен