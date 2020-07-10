Глава ЮНЕСКО прокомментировала превращение собора Святой Софии в мечеть

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Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, комментируя изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле, отметила, что турецкое правительство приняло это решение «без предварительного диалога».

Генеральный директор ЮНЕСКО глубоко сожалеет о решении турецких властей, принятом без предварительного диалога, изменить статус Святой Софии, — говорится в коммюнике организации.

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В пятницу, 10 июля, Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Теперь памятник архитектуры вновь станет мечетью. Через некоторое время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони выступила с заявлением. Она назвала «открытым вызовом всему цивилизованному обществу» турецкое решение о превращении стамбульского собора Святой Софии в мечеть. Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис тоже осудил действия Турции.

Как ранее передавал NEWS.ru, ислам с уважением относится к другим религиям, поэтому превращение стамбульского собора Святой Софии в мечеть не согласуется с его положениями, заявил Аббас Шумaр — бывший заместитель главы одного из наиболее авторитетных исламских университетов аль-Азхaр.