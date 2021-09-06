Глава ВСУ предрёк победу Украине над Россией в случае вступления в НАТО

Глава украинских вооружённых сил Валерий Залужный заявил о победе Украины над Россией в случае вступления Киева в НАТО и ЕС. Об этом главнокомандующий ВСУ написал в Facebook.

Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой, — пишет на своей странице Залужный.

При этом глава ВСУ заявляет, что «настоящей победой» в этой «войне» будет как мир на условиях Украины, так и присоединение страны к ЕС и НАТО.

Это сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства, — добавил военный.

Так глава ВСУ ответил на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что стремление Украины попасть в НАТО представляет для России опасность. Это приблизит к российским границам военную инфраструктуру Альянса, тем более что США поощряют Киев к вступлению в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими конгрессменами, которые посетили Киев, выразил им благодарность за антироссийские санкции.