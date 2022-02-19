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Глава Всемирного банка пообещал Украине выделить деньги на реформы

Глава Всемирного банка Мэлпасс пообещал Украине выделить деньги на реформы
22:33, 19 февраля 2022
Глава Всемирного банка пообещал Украине выделить деньги на реформы
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Всемирный банк готовится рассмотреть вопрос о выделении Киеву $350 млн на поддержку реформ. Об этом в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс. Его слова приводит пресс-служба организации.

Президент Мэлпасс подтвердил, что Всемирный банк готовит для рассмотрения советом к концу марта вопрос о выделении Украине для поддержки текущих реформ суммы до $350 млн, — говорится в сообщении.

Глава банка также добавил, что поддержка Украине будет оказываться и в дальнейшем.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что нагнетание угрозы «российского вторжения» Западом в результате привело к тяжёлым экономическим последствиям для страны. Он отметил, что действия западных государств носили характер «экономической диверсии». По словам экономиста, страны с рыночной экономикой, в том числе Украина, крайне уязвимы к информационным войнам.

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