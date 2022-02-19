Глава Всемирного банка пообещал Украине выделить деньги на реформы

В Донецкой области 18 февраля было зафиксировано 591 нарушение режима прекращения огня, включая 553 взрыва. Об этом сообщила Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ. В Луганской области было зафиксировано 975 нарушений. Данные передаёт РИА Новости.

В Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушение режима прекращения огня, в том числе 553 взрыва. За предыдущий отчётный период зафиксировано 222 нарушения, — говорится в заявлении СММ ОБСЕ. В Луганской...