Глава Всемирного банка пообещал Украине выделить деньги на реформы
Глава Всемирного банка Мэлпасс пообещал Украине выделить деньги на реформы
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:33, 19 февраля 2022
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Всемирный банк готовится рассмотреть вопрос о выделении Киеву $350 млн на поддержку реформ. Об этом в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс. Его слова приводит пресс-служба организации.
Президент Мэлпасс подтвердил, что Всемирный банк готовит для рассмотрения советом к концу марта вопрос о выделении Украине для поддержки текущих реформ суммы до $350 млн, — говорится в сообщении.
Глава банка также добавил, что поддержка Украине будет оказываться и в дальнейшем.
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что нагнетание угрозы «российского вторжения» Западом в результате привело к тяжёлым экономическим последствиям для страны. Он отметил, что действия западных государств носили характер «экономической диверсии». По словам экономиста, страны с рыночной экономикой, в том числе Украина, крайне уязвимы к информационным войнам.