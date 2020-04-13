Глава ВОЗ заявил о низкой эффективности самоизоляции в бедных странах

https://static.news.ru/photo/fe2f53d0-7db2-11ea-ad63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о непрактичности самоизоляции в странах с большим количеством бедного населения. По его словам, многие люди остались без возможности заработать себе на пропитание.

В странах с обширным бедным населением приказ «оставайтесь дома» и прочие ограничения могут быть непрактичны. Многие бедняки, мигранты, беженцы и без того живут в тяжёлых условиях, с малыми ресурсами и доступом к услугам здравоохранения, — подчеркнул он.

В качестве примера он назвал страны Азии, Африки и Латинской Америки. Власти этих регионов продолжают ужесточать меры в отношении населения.

На сегодняшний день в мире выявлено более 1,8 млн заражённых коронавирусом. От болезни погибли более 114 тысяч человек. Выздороветь удалось 430 тысячам.

Как ранее писал NEWS.ru, представители ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса в Европе.