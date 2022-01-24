Глава ВОЗ заявил о критическом этапе пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции находится на критическом этапе, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Однако, по его словам, пандемия может завершиться уже в этом году, если будут приняты необходимые комплексные меры, сообщает РИА Новости.

Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу этой пандемии до конца. Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению, — сказал Гебрейесус.

Он считает, что у мира есть все инструменты для победы над пандемией, но их стоит использовать справедливо и разумно.

Гебрейесус напомнил, что в рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX уже поставлен миллиард доз вакцин, но темпы вакцинации во всех странах всё ещё далеки от идеальных. Так, 34 страны до сих пор не смогли иммунизировать 10% своего населения, а в 86 странах привиты менее 40%.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что будущие варианты COVID-19 могут быть более заразными, чем «омикрон». Специалист подчеркнула, что о свойствах новых штаммов коронавируса пока неизвестно, однако они должны будут превзойти варианты, которые циркулируют сейчас. По словам Керкхове, новые штаммы могут вызывать заболевания «большей или меньшей тяжести», однако они также будут избегать воздействия иммунитета.