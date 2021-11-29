Глава ВОЗ выступил за скорое преодоление кризиса с вакцинами

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество обратить внимание на кризис с вакцинами. По его словам, без решения этой проблемы невозможно победить коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС.

Мы не сможем покончить с этой пандемией, если не разрешим вакцинный кризис, — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что в мире насчитывается почти 8 млрд доз вакцины. При этом более 80% мирового объёма вакцин ушло в страны «Группы двадцати», а государства с низкими доходами, большинство из которых находятся в Африке, получили лишь 0,6% доз. Гебрейесус также заявил, что 103 страны всё ещё не достигли поставленной ВОЗ цели обеспечить 40-процентный охват населения всех стран прививками от коронавируса до конца текущего года.

Ранее ВОЗ не исключила серьёзных последствий в случае возникновения крупной вспышки коронавируса, вызванной новым штаммом «омикрон». Вероятность его потенциального дальнейшего распространения на глобальном уровне высока.

ВОЗ также призвала ускорить темпы вакцинации населения стран в связи с появлением нового штамма коронавируса. По данным организации, имеющиеся вакцины позволяют в некоторой степени защитить от тяжёлого течения болезни и смерти при заражении штаммом «омикрон».