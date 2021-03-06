Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции РФ в науку после «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/7a5c9442-7f59-11eb-b922-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил инвестиции России в науку после создания вакцины «Спутник V». Об этом он написал в своём микроблоге.

У меня был конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине «Спутник V» и о процессе включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения, — написал Гебрейесус в своём Twitter-аккаунте.

Мужчина отметил, что высоко ценит вклад РФ в науку после создания препарата. В свою очередь в российском ведомстве напомнили, что вакцина имеет хорошую эффективность и у неё практически отсутствуют побочные эффекты.

Ранее NEWS.ru писал, что Северная Македония зарегистрировала для использования на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Таким образом, она стала уже 46-м государством, в котором население будут прививать препаратом из РФ, рассказали в РФПИ.