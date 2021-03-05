Глава ВОЗ сравнил пандемию с войной

https://static.news.ru/photo/492d0ad0-7dcb-11eb-bff5-96000091f725_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Лидеры стран должны совместно бороться с пандемией и ускорить производство препаратов от COVID-19 для окончательной победы над заболеванием. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Мы переживаем исключительный момент в истории, и мы должны принять этот вызов. Нужно быть готовыми делиться препаратами [от коронавируса с другими странами], передавать технологии [производства] и отказываться от прав на интеллектуальную собственность, — написал Гебрейесус в колонке для The Guardian.

Он добавил, что пандемия в этом смысле имеет много общего с войной — необходимо мобилизовать все силы для борьбы и думать не только о себе. Гебрейесус также напомнил, что эпидемиологические меры нанесли серьёзный ущерб малому и крупному бизнесу.

Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает по всему миру кризис доверия к вакцинации от коронавируса. Если она провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации.