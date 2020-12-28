Глава ВОЗ считает мутации COVID-19 вызовом в 2021 году

https://static.news.ru/photo/5d470ea6-4934-11eb-a0b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые штаммы коронавируса станут вызовом для системы здравоохранения в 2021 году, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, мировому сообществу следует уделить пристальное внимание исследованию мутаций COVID-19, в том числе обнаруженных в Великобритании и ЮАР, а также делиться полученной информацией.

В настоящее время мы плотно работаем с учёными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание, — отметил он в ходе брифинга.

Глава ВОЗ выразил благодарность властям ЮАР и Великобритании за тестирование и выявление новых штаммов вируса. Он отметил, что государства не должны быть наказаны за то, что прозрачно предоставляют новые научные данные, передаёт ТАСС.

Новый тип коронавируса был обнаружен в Британии в сентябре. Мутация также была выявлена в Нидерландах, Австралии, Дании, Италии и ЮАР. Пока нет данных о том, появился ли вирус изначально в Великобритании или был завезён извне. В ВОЗ поспешили заверить, что новая мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека, но может являться более заразной. После этой информации около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Британии связано с новым штаммом вируса, который на 70% заразнее. Британские власти с 19 декабря ввели в Лондоне и на юго-востоке Англии максимальный уровень угрозы распространения вируса. Перестали работать магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы и парикмахерские. Ранее были закрыты рестораны, пабы и кафе.

Как писал NEWS.ru, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией.