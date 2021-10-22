Глава ВОЗ рассказал о возможности победить коронавирус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество имеет все шансы победить пандемию коронавируса. Она закончится тогда, когда «мир решит её завершить», отметил он в беседе с AFP.

Гебрейесус считает , что все инструменты для победы над смертоносной инфекцией у человечества есть.

Однако мир не использовал эти инструменты хорошо, — пояснил глава ВОЗ.

Он добавил, до конца 2021 года целью его организации является иммунизация минимум 40% населения каждой страны. Её можно достичь, если заявления стран и компаний, контролирующих поставки вакцины, станут совпадать с их действиями.

Гебрейесус призвал страны, где данный процент иммунизации уже достигнут, поделиться вакцинами от коронавируса в рамках международного механизма COVAX. Также он считает, что следует приостановить действие прав на интеллектуальную собственность на вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следующие три месяца имеют очень важное, даже критическое, значение для выработки мер против возможных будущих пандемий. Об этом в конце августа заявил Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также выступил против создания параллельных его организации структур, чтобы избежать «фрагментации здравоохранения».