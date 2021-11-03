Глава ВОЗ призвал страны заключить договор о биологической безопасности

Постпандемический мир требует большей ответственности правительств. Они должны заключить юридически обязывающий международный договор о глобальной биологической безопасности. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на всемирном форуме в Баку «Мир после COVID-19» в Международном центре Низами Гянджеви, передаёт корреспондент NEWS.ru.

По его мнению, без этого шага международное сообщество окажется безоружным перед лицом будущих кризисов, связанных как с эпидемиями, так и с глобальными изменениями климата.

Точку зрения Гебрейесуса поддержала глава штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая, которая назвала коронавирус в числе проблем, разрушающих мировой порядок.

COVID-19 показал, насколько хрупким и взаимосвязанным является наш мир. Мы все сидим в одной лодке, — подчеркнула она.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии форума, призвал его участников трезво оценивать ситуацию с коронавирусом в разных странах. Он отметил, что если одни государства находятся на постпандемическом этапе, то другим это только предстоит.

Глобальный форум Международного центра Низами Гянджеви проводится с 2013 года. Он является площадкой для обсуждения существующей международной обстановки и наиболее серьёзных угроз для мира и безопасности. Форум продлится до 6 ноября. В его работе принимают участие бывшие главы государств и правительств, политики, эксперты и общественные деятели.