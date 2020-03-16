https://static.news.ru/photo/34cf9150-67a8-11ea-ba8e-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Li Ye/XinHua/Global look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что страны должны уделять больше внимания тестированию на коронавирус и изоляции больных.

Нужно тестировать и изолировать. Мы не сможем остановить эту пандемию, если не знаем, кто инфицирован, — цитирует ТАСС гендиректора ВОЗ.

Он подчеркнул, что тестировать следует «все подозрительные случаи».

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что дефицита тестов на выявление коронавируса в России нет. Тестирование будет бесплатным, однако проходить его всем россиянам нет необходимости. В проверке нуждаются только граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной ситуацией по этому заболеванию, а также те, кто с ними контактировал. Российские регионы должны до 17 марта представить в правительство предложения, в каких лабораториях они будут проводиться анализы на выявление коронавируса.

Всего в мире число заболевших коронавирусом перевалило за 173 тысячи человек. Скончались 6,6 тысячи пациентов, выздоровели 77 тысяч человек. В России на данный момент коронавирус диагностирован у 93 заболевших, 6 человек выписали, 79 человек находятся в стационаре, у 57 заболевание проходит в лёгкой форме.