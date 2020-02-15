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Дальнейшее развитие эпидемии вируса COVID-19 спрогнозировать не представляется возможным. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он выразил обеспокоенность воздействием заболевания на страны со слабой системой здравоохранения. Невозможно предсказать, в каком направлении пойдёт эпидемия коронавируса, — цитирует Гебрейесуса ТАСС. О нецелесообразности попыток выстраивать какие-либо прогнозы ранее...