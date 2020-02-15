Мировое сообщество уделяет недостаточно внимания финансированию мер по борьбе с эпидемией вируса COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он подчеркнул, что всем странам необходимо быть готовыми к возможным случаям выявления заболевания.
Я обеспокоен недостаточными фондами для ответных мер мирового сообщества, — цитирует Гебрейесуса «Интерфакс».
Помимо этого, как писал NEWS.ru, он выразил обеспокоенность воздействием заболевания на страны со слабой системой здравоохранения, а также признал, что ВОЗ не может предугадать, как будет развиваться эпидемия.