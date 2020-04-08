Глава ВОЗ призвал не политизировать борьбу с коронавирусом

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал заявление на фоне обвинений президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в ориентации ВОЗ на Китай. Он призвал не политизировать тему борьбы с распространением коронавируса.
По его словам, при таком подходе главам государств будет проще справиться с проблемой, передаёт «Интерфакс».
Не надо политизировать тему вируса, если вы не хотите увидеть ещё больше умерших, — подчеркнул он.
Также Гебрейесус призвал КНР и США сплотиться в борьбе с COVID-19.
7 апреля, как писал NEWS.ru, Трамп раскритиковал работу Всемирной организации здравоохранения на ранних этапах эпидемии. Он упрекнул организацию в том, что она сосредоточилась на Китае, хотя и содержится в основном на деньги Соединённых Штатов.
Чуть позже американский лидер допустил возможность приостановки финансирования ВОЗ. Он заявил, что организация «профукала ситуацию» с пандемией коронавируса.
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