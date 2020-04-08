Глава ВОЗ призвал не политизировать борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/54c085ec-79bd-11ea-865c-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Адханом Гебрейесус (архивное фото) Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал заявление на фоне обвинений президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в ориентации ВОЗ на Китай. Он призвал не политизировать тему борьбы с распространением коронавируса.

По его словам, при таком подходе главам государств будет проще справиться с проблемой, передаёт «Интерфакс».

Не надо политизировать тему вируса, если вы не хотите увидеть ещё больше умерших, — подчеркнул он.

Также Гебрейесус призвал КНР и США сплотиться в борьбе с COVID-19.

7 апреля, как писал NEWS.ru, Трамп раскритиковал работу Всемирной организации здравоохранения на ранних этапах эпидемии. Он упрекнул организацию в том, что она сосредоточилась на Китае, хотя и содержится в основном на деньги Соединённых Штатов.

Чуть позже американский лидер допустил возможность приостановки финансирования ВОЗ. Он заявил, что организация «профукала ситуацию» с пандемией коронавируса.