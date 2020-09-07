Глава ВОЗ призвал людей готовиться к новой пандемии

https://static.news.ru/photo/bc20746c-f119-11ea-bd25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Он призвал людей заранее готовиться к новой.

Такое заявление он сделал в ходе брифинга в Женеве, передаёт ТАСС.

Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни, — подчеркнул он.

Глава ВОЗ отметил, что при наступлении следующей пандемии человечество должно быть готово к ней лучше, чем это было в этот раз.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцинация от коронавируса первых добровольцев в рамках клинических исследований третьей фазы стартует на этой неделе. Наряду с этим на следующей неделе начнутся поставки отечественной вакцины в регионы.