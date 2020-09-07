Глава ВОЗ призвал людей готовиться к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Он призвал людей заранее готовиться к новой.
Такое заявление он сделал в ходе брифинга в Женеве,
Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни, — подчеркнул он.
Глава ВОЗ отметил, что при наступлении следующей пандемии человечество должно быть готово к ней лучше, чем это было в этот раз.
Ранее NEWS.ru писал, что вакцинация от коронавируса первых добровольцев в рамках клинических исследований третьей фазы стартует на этой неделе. Наряду с этим на следующей неделе начнутся поставки отечественной вакцины в регионы.
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