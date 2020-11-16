Глава ВОЗ признал, что ему трудно работать на удалёнке

https://static.news.ru/photo/ad71f792-2841-11eb-9aa9-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о своем самочувствии на карантине. Он находится на самоизоляции уже 17-й день.

Глава ВОЗ заявил, что чувствует себя хорошо и не имеет симптомов коронавируса. Более того, он не видит необходимости в тестировании на наличие инфекции.

Работать из дома очень трудно. Конечно, я работал по выходным и по вечерам и до пандемии COVID-19, и во время неё. Но когда вы трудитесь в рабочие дни из дома, то это очень и очень сложно, — цитирует его ТАСС.

Гебрейесус добавил, что ему особенно трудно было проводить в условиях карантина сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он также отметил, что с начала пандемии COVID-19 коронавирусом заразились 65 сотрудников ВОЗ, работающих в Женеве.

Действующий президент США Дональд Трамп, напомним, в мае заявил о намерении полностью оборвать все связи с ВОЗ. Он обвинил организацию в деятельности под контролем Китая. И именно азиатская держава и ВОЗ, по его мнению, не приняли своевременных мер в связи с распространением коронавируса. Трамп заявил, что США выйдет из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Однако если официальные результаты голосования подтвердят победу Байдена, ситуация, вероятно, изменится.

Глава ВОЗ при этом не считает вакцинацию панацеей от коронавируса. Как писал NEWS.ru, Гебрейесус заявил о важности комплексного подхода в борьбе с пандемией.