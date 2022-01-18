Глава ВОЗ предупредил о штаммах после «омикрона»

После распространения штамма «омикрон» коронавируса могут появиться новые вариации COVID-19. Такое предположение сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Ео слова приводит РИА Новости.

Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения «омикрона» во всем мире, вероятно, появятся новые варианты, — заявил глава ВОЗ.

По его мнению, исключительную важность в сложившейся ситуации иимеют отслеживание и оценка ситуации с новыми штаммами вируса.

Гебрейесус также подчеркнул, что несмотря на не столь тяжёлое, в среднем, протекание заболевания при «омикроне», мнение о том, что это лёгкое заболевание — ошибочно. Этот штамм также приводит к госпитализациям и смерти.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение о беспатной раздаче нуждающимся сотни миллионов масок класса N95 из-за роста случаев заболевания штаммом «омикрон» в стране.

В то же время, стало известно, что ВОЗ не нашла научного подтверждения необходимости ревакцинации от коронавируса. Как заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, нет никакого научного подтверждения, что здоровые взрослые люди и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах.