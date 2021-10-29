Глава ВОЗ предсказал появление на Земле нового опасного вируса

Появление на Земле нового вируса. распространение которого будет невозможно сдержать, является «несомненным с точки зрения биологии». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал мировое сообщество, в этой связи, извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19. Текст выступления Гебрейесуса на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме распространила штаб-квартира ВОЗ.

Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей. <...> Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать, — подчеркнул он.

По словам Гебрейесуса, угрозы высокого уровня требуют политического участия на высоком уровне для борьбы с ними. В этой связи он призвал G20 поддержать заключение международного соглашения, которое юридически обяжет готовиться к пандемиям и реагировать на них. Данное решение планируется принять на специальной Всемирной сессии ассамблеи здравоохранения. Она намечена на ноябрь.

Глава ВОЗ также обратил внимание на отсутствие равенства доступа к вакцинам в мире. По его словам, в настоящее время в мире вакцинированы от коронавируса 36% граждан, но в Африке показатель составляет только 6%.

Ранее Гебрейесус заявил, что человечество имеет все шансы победить пандемию коронавируса. Она закончится тогда, когда «мир решит её завершить».