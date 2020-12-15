Глава ВОЗ попал в десятку наиболее важных людей научного мира

https://static.news.ru/photo/57f2cd60-3ef7-11eb-945d-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Xinhua/Global Look Press

Журналисты издания Nature опубликовали список из 10 персон, особенно сильно повлиявших на развитие науки в 2020-м. Среди таковых оказался и руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, а также многие медики и биологи, достигшие немалых успехов в изучении эпидемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Портал ежегодно составляет два перечня — самых значимых открытий года и граждан, сильнее всех повлиявших на развитие научной сферы и её популяризацию. Профессиональными исследователями герои журнала бывают не всегда.

2020-й, отмечают в Nature, стал особенным годом из-за вспышки коронавируса нового типа (SARS-CoV-2), что сильно повлияло на симпатии журналистов. Именно поэтому в списке оказался китайский эпидемиолог Юнчжэнь Чжан, первым расшифровавший структуру РНК вируса и убедивший руководство КНР ввести в 12-миллионном мегаполисе Ухань строжайший карантин, говорится в материале Nature. В рейтинг попадали и россияне: геолог Виктор Гроховский, нашедший фрагменты Челябинского метеорита, физики Михаил Еремец и Александр Дроздов, открывшие сверхпроводящий сероводород.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Куба предложила России совместно изучать и проводить клиническую апробацию препаратов от COVID-19. Об этом заявил первый замглавы Минздрава РФ Игорь Каграманян. Чиновник добавил, что данную инициативу планируется обсудить на межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване.

С 1 декабря кубинские власти ввели санитарный сбор для прилетающих в страну авиапассажиров. Его размер составляет $30. По данным местных СМИ, данная сумма будет включена в стоимость билетов. Вырученные средства будут направлены на покрытие затрат на тестирование гостей страны на COVID-19 и бюрократические расходы.