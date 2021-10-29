Глава ВОЗ поблагодарил Путина за инициативу о взаимном признании вакцин

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус передал главе российского МИД Сергею Лаврову слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за его призыв ко взаимному признанию вакцин от коронавируса странами «Большой двадцатки» (G20). Об этом во время эфира на YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Я могу немного подраскрыть то, что не входит в официальные пресс-релизы. Со стороны руководителя Всемирной организации здравоохранения <...> была выражена признательность президенту нашей страны за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках «двадцатки» по взаимному признанию вакцин, — подчеркнула она.

Во время своего выступления на саммите G20 в режиме видеоконференции Путин заявил о вреде недобросовестной конкуренции. По словам российского лидера, это приводит к тому, что до сегодняшнего дня ещё не все страны мира имеют возможность приобрести вакцины и другие ресурсы. В связи с чем президент призвал страны «двадцатки» к тому, чтобы наконец взаимно признать существующие вакцины и прививочные сертификаты.

По словам Захаровой, взаимное признание вакцин в странах, относящихся к «двадцатке» — это масштабный шаг вперед в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее руководители стран, входящих в «Группу двадцати», включая и Россию, поддержали ряд инициатив, к том числе введение минимального глобального налогообложения для корпораций, а также создание единой рабочей группы по вопросам здравоохранения и финансов.