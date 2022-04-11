Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса ещё далека от завершения

Пандемия коронавируса пока ещё далека от завершения, сообщил в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что текущий уровень распространения заболевания остаётся высоким, а охват прививками сохраняется на низком уровне, передаёт ТАСС.

Несмотря на тенденцию к снижению смертности в мире, пандемия всё ещё далека от завершения. Передача остаётся очень высокой, а охват вакцинацией очень низок в слишком большом числе стран, — сказал он, выступая на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

По его мнению, инфекция распространяется из-за ослабления ограничений. Это усиливает риск возникновения новых штаммов.

11 апреля в России зафиксировали 248 смертей от коронавируса за сутки. Это минимальное число со 2 ноября 2020 года. Также за сутки было выявлено 11 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, это минимум с 10 июня 2021 года.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты намерены исследовать назальную вакцину от коронавируса с участием детей. Это станет следующим этапом после проведения исследований на взрослых.