Глава ВОЗ отмахнулся от комментирования письма Трампа с ультиматумом

https://static.news.ru/photo/6de9330a-9ac1-11ea-88ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не стал комментировать письмо президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с ультиматумом в свой адрес.

Получили письмо. Мы им занимаемся, — цитирует РИА Новости руководителя ВОЗ, которого попросили оценить послание американского лидера.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп направил письмо директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу. В нём содержится угроза прекращения американской стороной финансирования данной структуры. Также глава Белого дома заявил о возможном отказе Штатов от членства в ВОЗ.

Ранее Трамп заявил о претензиях к ВОЗ. Он назвал её марионеткой в руках Пекина. Политик отметил, что организация в последнее время плохо работала. Глава Белого дома принял решение отказаться от выступления на ассамблее здравоохранения, которую организовала ВОЗ.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 5 млн человек, погибли свыше 322,4 тысячи, выздоровели более 1,97 млн.

В России на 20 мая общее число инфицированных достигло 308 705 (+8764 за последние сутки), выздоровели 85 392 (+9262 за последние сутки), умерли 2972 (+135 за последние сутки).