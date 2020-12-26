Глава ВОЗ: нынешняя пандемия COVID-19 – не последняя

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Нынешняя пандемия коронавируса не будет последней, поэтому мировое сообщество должно продолжить укрепление системы охраны здоровья и готовиться к аналогичным ситуациям. Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью, — заявил глава ВОЗ в ходе видеообращения по случаю отмечаемого 27 декабря Международного дня противоэпидемической готовности, сообщает ТАСС.

Гебрейесус напомнил, что ещё 12 месяцев назад коронавирус не был известен миру, но за этот срок всё «перевернулось с ног на голову». Кроме того, по словам руководителя ВОЗ, на протяжении последних лет выходило много сообщений и рекомендаций в которых говорилось о неготовности мира к возможной пандемии.

Международный день противоэпидемической готовности отмечается впервые после принятия резолюции Генассамблеи ООН 7 декабря, утвердившей дату. Целью проводимых в этот день мероприятий является привлечение внимания к проблеме предотвращения эпидемии.

Как сообщал NEWS.ru, по состоянию на 26 декабря число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 80 млн, скончались с начала пандемии 1 753 313 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.