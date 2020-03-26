https://static.news.ru/photo/135b975a-6f2b-11ea-9553-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Гебрейесус Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Самоизоляция граждан и ограничение транспортного сообщения не уничтожат коронавирусную инфекцию, но выиграют время для учёных и медиков, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус.

По его словам, государства должны воспользоваться ситуацией, чтобы улучшиться систему здравоохранения, подготовить медперсонал и увеличить количество тестов на коронавирус. Гебрейсус призвал подготовить дополнительные больницы для пациентов с COVID-19 и задействовать в борьбе с инфекцией все возможные силы.

Эти меры помогут не только остановить распространение вируса, но и не допустить возобновление эпидемии после снятия всех ограничений, — цитирует Гебрейсуса РБК.

Руководитель ВОЗ отметил, что преждевременное снятие ограничений усугубит проблему, а открывшиеся школы и предприятия вновь придётся закрыть.

Как писал NEWS.ru, коронавирусом COVID-19 заразились более 471 тысячи человек в 170 странах, число больных ежедневно увеличивается на десятки тысяч. Инфекция убила 21,3 тысячи заболевших, 114 тысяч выздоровели. Большинство государств закрыли границы для иностранцев, а многие ввели внутренние ограничения на перемещения граждан.