Глава ВОЗ: пандемия коронавируса станет последней в истории человечества

Пандемия коронавируса будет последней в истории человечества, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на проходящем в Дубае Всемирном правительственном саммите. По его словам, которые приводит ТАСС, это произойдёт, если мир «выучит уроки» пандемии и примет ряд мер.

Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества, — отметил глава ВОЗ.

По его словам, чтобы предупредить новые пандемии, необходимо расширить производство вакцин во всех странах, в особенности в государствах со средним и низким доходом на душу населения. Также следует сосредоточиться на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне и создать продвинутую систему раннего предупреждения о приближении пандемии, подготовки и борьбы с ней. Для достижения последнего из этих результатов ВОЗ уже готовит соответствующее международное соглашение.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что принципиально новых штаммов COVID-19, которые были бы поводом для тревоги, на сегодняшний день в мире нет. Она отметила, что на территории РФ на постоянной основе ведётся мониторинг изменчивости коронавируса, кроме того, специалисты следят и за зарубежной информацией.

В то же время, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что ещё слишком рано говорить о завершении пандемии коронавируса. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна.

В свою очередь, вирусолог Пётр Чумаков заявил, что пандемия коронавируса в мире продлится ещё около полутора лет. Эксперт отметил, что в этих условиях важно сохранить ревакцинацию для пожилых людей. При этом он признал, что ограничительные меры малоэффективны в данной ситуации.