Глава ВОЗ назвал главное средство в борьбе с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о средствах борьбы с коронавирусом. По его словам, одной из лучших мер может быть простое мытьё рук.
Он отметил, что миллионы людей по всей Земле не имеют возможности вымыть руки: у трёх миллиардов жителей планеты нет доступа к воде и мылу, а больше трети медицинских учреждений не оборудованы для мытья рук,
Простое мытьё рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остаётся одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания COVID-19 и многих других болезней, — подчеркнул он.
Руководитель ВОЗ призвал резко увеличить инвестиции в мыло, моющие средства и доступ к воде.
Как писал NEWS.ru, власти КНР отказали ВОЗ в участии в расследовании о происхождении коронавируса. Об этом заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа. Национальное расследование Китая уже ведётся, но на этой стадии мировых экспертов к участию не пригласили.
ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая. Кроме того, по его словам, Китай не предоставил ВОЗ доступ к документам двух вирусологических лабораторий в Ухани, откуда началось распространение COVID-19. Также представитель ВОЗ добавил, что в организации не сомневаются в естественном происхождении вируса.
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