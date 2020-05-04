Глава ВОЗ назвал главное средство в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4f00e7ea-8e31-11ea-839e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о средствах борьбы с коронавирусом. По его словам, одной из лучших мер может быть простое мытьё рук.

Он отметил, что миллионы людей по всей Земле не имеют возможности вымыть руки: у трёх миллиардов жителей планеты нет доступа к воде и мылу, а больше трети медицинских учреждений не оборудованы для мытья рук, передаёт ТАСС.

Простое мытьё рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остаётся одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания COVID-19 и многих других болезней, — подчеркнул он.

Руководитель ВОЗ призвал резко увеличить инвестиции в мыло, моющие средства и доступ к воде.

Как писал NEWS.ru, власти КНР отказали ВОЗ в участии в расследовании о происхождении коронавируса. Об этом заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа. Национальное расследование Китая уже ведётся, но на этой стадии мировых экспертов к участию не пригласили.

ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая. Кроме того, по его словам, Китай не предоставил ВОЗ доступ к документам двух вирусологических лабораторий в Ухани, откуда началось распространение COVID-19. Также представитель ВОЗ добавил, что в организации не сомневаются в естественном происхождении вируса.